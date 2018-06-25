Ведущая отчитала домогавшегося болельщика из РФ

Бразильская журналистка увернулась от поцелуя российского болельщика и призвала его к уважению к женщинам. Об этом пишет The Daily Mail.

Корреспондентка TV Globo и SporTV Джулия Гимараес увернулась от поцелуя российского болельщика во время записи репортажа возле стадиона «Екатеринбург Арена» перед матчем сборных Японии и Сенегала.

Болельщик подлетел к девушке и хотел поцеловать ее в щеку, однако бразильянка увернулась и обрушилась на россиянина с гневной тирадой.

Она попросила его никогда так больше не делать, заявила, что это невежливо и неправильно, и призвала уважать женщин.

Пристыженный болельщик пообещал не повторять ошибку.

Позднее Джулия Гимараес призналась, что это уже вторая попытка поцелуя со стороны незнакомца на чемпионате мира в России.