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Ведущая отчитала домогавшегося болельщика из РФ
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Ведущая отчитала домогавшегося болельщика из РФ 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: кадр из видео
Бразильская журналистка увернулась от поцелуя российского болельщика и призвала его к уважению к женщинам. Об этом пишет The Daily Mail.
Корреспондентка TV Globo и SporTV Джулия Гимараес увернулась от поцелуя российского болельщика во время записи репортажа возле стадиона «Екатеринбург Арена» перед матчем сборных Японии и Сенегала.
Болельщик подлетел к девушке и хотел поцеловать ее в щеку, однако бразильянка увернулась и обрушилась на россиянина с гневной тирадой.
Она попросила его никогда так больше не делать, заявила, что это невежливо и неправильно, и призвала уважать женщин.
Пристыженный болельщик пообещал не повторять ошибку.
Позднее Джулия Гимараес призналась, что это уже вторая попытка поцелуя со стороны незнакомца на чемпионате мира в России.
Ранее подобному проявлению чувств со стороны российского болельщика подверглась корреспондентка Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран. Инцидент завершился публичным извинением болельщика.
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