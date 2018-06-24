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Боня назвала Месси неприятным человеком
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Виктория Боня назвала Месси неприятным человеком 

Газета.Ru 1 час назад
Российская телеведущая Виктория Боня подвергла жесткой критике нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, передает "СЭ".
На вопрос о том, кого бы она выбрала: Месси или Криштиану Роналду, актриса выбрала форварда сборной Португалии.
"Мне кажется, даже по человеческим качествам Роналду — невероятный человек. Я немножко разбираюсь в людях. И мне кажется, что Месси — не настолько приятный человек", — сказала она.
Также Боня отметила, что форвард "Барселоны" может испортить карьеру другому футболисту.
"Я слышала, что в сборной Аргентины есть подковерные игры. Что он может испортить карьеру другому футболисту, так как не хочет, чтобы тот выступал за сборную Аргентины. Это неприятная личность лично для меня", — заявила 38-летняя модель.
Лионель Месси является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Вместе со сборной Аргентины он неудачно стартовал на чемпионате мира — 2018, "альбиселесте" рискуют не выйти из группы.
Ранее сообщалось, что Месси определит состав сборной Аргентины на матч против Нигерии на ЧМ-2018.
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