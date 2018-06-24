Виктория Боня назвала Месси неприятным человеком

На вопрос о том, кого бы она выбрала: Месси или Криштиану Роналду , актриса выбрала форварда сборной Португалии.

"Мне кажется, даже по человеческим качествам Роналду — невероятный человек. Я немножко разбираюсь в людях. И мне кажется, что Месси — не настолько приятный человек", — сказала она.

Также Боня отметила, что форвард "Барселоны" может испортить карьеру другому футболисту.

"Я слышала, что в сборной Аргентины есть подковерные игры. Что он может испортить карьеру другому футболисту, так как не хочет, чтобы тот выступал за сборную Аргентины. Это неприятная личность лично для меня", — заявила 38-летняя модель.

Лионель Месси является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Вместе со сборной Аргентины он неудачно стартовал на чемпионате мира — 2018, "альбиселесте" рискуют не выйти из группы.

Ранее сообщалось, что Месси определит состав сборной Аргентины на матч против Нигерии на ЧМ-2018.