Ещё
Аргентинцы отказались от тренера перед решающим матчем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аргентинцы отказались от тренера перед решающим матчем на ЧМ 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной Аргентинцы Лионель Месси и полузащитник Хавьер Маскерано определят состав на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира с Нигерией. Об этом сообщает Daily Mail.
Издание приводит слова чемпиона мира-1986 Рикардо Джусти, который после общения с менеджером аргентинской сборной заявил, что тренер Хорхе Сампаоли не будет участвовать в формировании состава на игру. Его выберут футболисты, а решающее слово будет за Месси и Маскерано.
Джусти отметил, что Самполи при этом сам может не присутствовать на скамейке запасных во время встречи с Нигерией.
После разгромного поражения от Хорватии во втором туре Аргентина оказалась на грани вылета с чемпионата мира. В первом матче на турнире команда Месси не смогла обыграть Исландию — встреча завершилась со счетом 1:1. Из-за плохих результатов и неубедительной игры сборная была раскритикована. Также сообщалось, что игроки выступили против Сампаоли.
Матч с Нигерией состоится 26 июня. В активе африканской команды три очка. Аргентине для выхода в плей-офф необходимо побеждать соперника.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов сделал заявление перед важным матчем сборной27
Пропала футбольная команда с тренером14
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться93
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018153
Боня назвала Месси неприятным человеком34
Видео
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:39
Сборная оказалась в информационном вакууме
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Боня назвала Месси неприятным человеком
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:46
Черчесов сделал заявление перед важным матчем сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:38
Все восхищаются Лукаку: 3 лучших футболиста субботы
Футбол Статьи
03:22
«Англия боялась Россию, но СМИ нам врали»
Футбол Статьи
03:22
«Популярнее Путина»: что пишут иностранцы о ЧМ-2018
Футбол Статьи
00:20
Женатому Дзюбе предсказали новую любовь
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение