Аргентинцы отказались от тренера перед решающим матчем на ЧМ

Нападающий сборной Аргентинцы Лионель Месси и полузащитник Хавьер Маскерано определят состав на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира с Нигерией. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание приводит слова чемпиона мира-1986 Рикардо Джусти, который после общения с менеджером аргентинской сборной заявил, что тренер Хорхе Сампаоли не будет участвовать в формировании состава на игру. Его выберут футболисты, а решающее слово будет за Месси и Маскерано.

Джусти отметил, что Самполи при этом сам может не присутствовать на скамейке запасных во время встречи с Нигерией.

После разгромного поражения от Хорватии во втором туре Аргентина оказалась на грани вылета с чемпионата мира. В первом матче на турнире команда Месси не смогла обыграть Исландию — встреча завершилась со счетом 1:1. Из-за плохих результатов и неубедительной игры сборная была раскритикована. Также сообщалось, что игроки выступили против Сампаоли.

Матч с Нигерией состоится 26 июня. В активе африканской команды три очка. Аргентине для выхода в плей-офф необходимо побеждать соперника.