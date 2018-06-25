Выдра-оракул предсказала результат матча с Уругваем

Выдра-оракул предсказала результат матча Россия — Уругвай

Выдра-оракул по кличке Гарри из сочинского зоопарка предсказала победу сборной Уругвая в матче с командой России на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

"На это раз Гарри настроен не очень патриотично. Он предсказывает победу сборной Уругвая в матче против команды России", — сказала директор аквариума на Новой Мацесте Жанна Зазина.

Встреча между командами пройдет 25 июня в Самаре. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

"Газета.Ru" также ведет онлайн-трансляцию главных событий 12-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Гарри предсказала победу сборной России над командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.