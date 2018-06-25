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Выдра-оракул предсказала результат матча с Уругваем
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Выдра-оракул предсказала результат матча Россия — Уругвай 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Выдра-оракул по кличке Гарри из сочинского зоопарка предсказала победу сборной Уругвая в матче с командой России на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.
"На это раз Гарри настроен не очень патриотично. Он предсказывает победу сборной Уругвая в матче против команды России", — сказала директор аквариума на Новой Мацесте Жанна Зазина.
Встреча между командами пройдет 25 июня в Самаре. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
"Газета.Ru" также ведет онлайн-трансляцию главных событий 12-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее Гарри предсказала победу сборной России над командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.
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