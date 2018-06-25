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На матч ЧМ выйдет самый возрастной игрок
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Вратарь сборной Египта аль-Хаддари станет самым возрастным футболистом в истории ЧМ 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Вратарь сборной Египта по футболу Эссам аль-Хаддари станет самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира.
Он включён в стартовый состав сборной Египта на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Саудовской Аравии. На момент начала матча ему будет 45 лет и 31 день.
Тем самым он побьёт рекорд, принадлежащий колумбийцу Фариду Мондрагону. 25 июня 2014 года вратарь Мондрагон вышел в матче против Японии в возрасте 43 лет и 3 дней.
Составы сборных Саудовской Аравии и Египта представлены пресс-службой ЧМ-2018. Матч начнётся в 17:00 в Волгограде.
Ранее руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил прокомментировал сообщения СМИ о том, что нападающий Мохаммед Салах хочет покинуть национальную команду из-за главы республики Рамзана Кадырова.
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