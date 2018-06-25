На матч ЧМ выйдет самый возрастной игрок

Вратарь сборной Египта аль-Хаддари станет самым возрастным футболистом в истории ЧМ

Вратарь сборной Египта по футболу Эссам аль-Хаддари станет самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира.

Он включён в стартовый состав сборной Египта на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Саудовской Аравии. На момент начала матча ему будет 45 лет и 31 день.

Тем самым он побьёт рекорд, принадлежащий колумбийцу Фариду Мондрагону . 25 июня 2014 года вратарь Мондрагон вышел в матче против Японии в возрасте 43 лет и 3 дней.

Составы сборных Саудовской Аравии и Египта представлены пресс-службой ЧМ-2018. Матч начнётся в 17:00 в Волгограде.