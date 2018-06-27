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Головину устроят «смотрины»
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СМИ: Скауты «Барселоны» просмотрят Головина на матче Испания — Россия 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Скауты каталонской «Барселоны» просмотрят полузащитника ЦСКА и сборной России по футболу Александра Головина на матче 1/8 финала чемпионата мира с национальной командой Испании.
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, испанский клуб по-прежнему ищет игрока для усиления средней линии и намерен сравнить стиль игры Головина с другим претендентом на эту роль — Кристианом Эриксоном из «Тоттенхэм Хотспур».
Отмечается, что трансфер россиянина выглядит более возможным с финансовой точки зрения.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» приостановил переговоры с ЦСКА по Головину после очередного предложения.
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