Головину устроят «смотрины»

СМИ: Скауты «Барселоны» просмотрят Головина на матче Испания — Россия

Скауты каталонской «Барселоны» просмотрят полузащитника ЦСКА и сборной России по футболу Александра Головина на матче 1/8 финала чемпионата мира с национальной командой Испании.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, испанский клуб по-прежнему ищет игрока для усиления средней линии и намерен сравнить стиль игры Головина с другим претендентом на эту роль — Кристианом Эриксоном из «Тоттенхэм Хотспур».

Отмечается, что трансфер россиянина выглядит более возможным с финансовой точки зрения.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» приостановил переговоры с ЦСКА по Головину после очередного предложения.