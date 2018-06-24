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Допинг оказался не опасен российским футболистам
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ФИФА не выявила доказательств нарушений антидопинговых правил игроками сборной России 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
ФИФА сообщила результаты своего расследования Всемирному антидопинговому агентству, которое согласилось с решением ФИФА закрыть дело
≥≥ Британцы намекнули на допинг в российском футболе
Международная федерация футбола (ФИФА) провела расследования по возможным антидопинговым нарушениям в российском футболе совместно с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое приняло эти выводы. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
"Расследования ФИФА проводились совместно с WADA, и WADA приняло выводы ФИФА", — говорится в релизе.
В мае ФИФА сообщила о прекращении расследования в отношении российских футболистов. Результаты этого расследования были отправлены в WADA.
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Комментарии8  Ещё 3 источника 
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