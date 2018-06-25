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Португальцы вышли на уругвайцев на ЧМ
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Сборная Португалии сыграла вничью с иранцами и встретится с уругвайцами в 1/8 финала ЧМ 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: Reuters
Сборная Португалии со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Ирана в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу и встретится в 1/8 финала с командой Уругвая.
У португальцев гол на 45-й минуте забил нападающий Рикарду Куарежма, для которого этот забитый мяч стал первым на дебютном чемпионате мира. У иранцев отличился Карим Ансарифард с пенальти. На 53-й минуте после просмотра видеоповтора парагвайский арбитр Энрике Касерес назначил пенальти в ворота сборной Ирана, однако Криштиану Роналду не реализовал 11-метровый удар.
Сборная Португалии играла с командой Ирана в третий раз в истории. В 1972 году португальцы победили со счетом 3:0 в матче Кубка независимости Бразилии. На групповом этапе чемпионата мира 2006 года они обыграли иранцев со счетом 2:0. На турнире 2006 года второй мяч в ворота иранцев с пенальти забил Роналду, для которого этот гол стал дебютным на чемпионатах мира.
Сборная Ирана еще ни разу не побеждала европейские сборные в восьми матчах на чемпионатах мира. В 1978 году ей удалось добиться ничьей в игре с командой Шотландии (1:1). Португальцы в четвертый раз выиграли у азиатской команды на чемпионатах мира. Сборная Португалии ранее одержала три победы и потерпела одно поражение.
В 20-й раз на чемпионатах мира тренер выводил команду против национальной сборной своей родной страны. Команду Ирана возглавляет португалец Карлуш Кейруш. Кроме того, в сезоне-1983/84 нынешний главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш играл за "Эшторил", в тренерский штаб которого входил Кейруш.
Сборная Ирана в пятый раз участвовала в финальной части чемпионатов мира. В 1978, 1998, 2006, 2014 годах иранцы также не смогли выйти в плей-офф турнира. Сборная Португалии принимает участие в финальной части чемпионата мира в седьмой раз и в четвертый — вышла в плей-офф. На дебютном турнире в 1966 году она заняла третье место. В 2006 году португальцы дошли до полуфинала турнира, в 2010-м — до 1/8 финала.
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