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Шведский футболист пожаловался на допинг-офицера
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Шведский футболист отправил жалобу на допинг-офицера в ФИФА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Футболист сборной Швеции Маркус Берг обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за конфликта с допинг-офицером, сообщает Expressen.
Отмечается, что причиной конфликта стала просьба инспектора пройти на допинг-контроль после матча со сборной Германии, однако футболист предпочел остаться для общения с журналистами.
По правилам Берг имел право на общение со СМИ при сопровождении допинг-офицера.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 12-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее ФИФА открыла дело против немецких футбольных чиновников.
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