Шведский футболист пожаловался на допинг-офицера

Шведский футболист отправил жалобу на допинг-офицера в ФИФА

Футболист сборной Швеции Маркус Берг обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за конфликта с допинг-офицером, сообщает Expressen.

Отмечается, что причиной конфликта стала просьба инспектора пройти на допинг-контроль после матча со сборной Германии, однако футболист предпочел остаться для общения с журналистами.

По правилам Берг имел право на общение со СМИ при сопровождении допинг-офицера.

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Ранее ФИФА открыла дело против немецких футбольных чиновников.