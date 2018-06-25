Болельщики отдали честь Дзюбе

Болельщики отдали честь футболисту сборной России Артему Дзюбе

Болельщики «отдали честь» Артёму Дзюбе!

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Перед встречей с национальной командой Уругвая болельщики разных стран отдали честь Артеме Дзюбе, а также пожелали удачи не только форварду, но и остальным игрокам сборной!

🇷🇺🇷🇺🇷🇺#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/BvGewaHsdS— Сборная России (@TeamRussia) 25 июня 2018 г. Болельщики перед матчем заключительного тура группового раунда чемпионата мира по футболу Россия — Уругвай отдали честь нападающему сборной России Артему Дзюбе. Видеозапись с болельщиками, выполняющими воинское приветствие и желающими удачи российской команде, опубликовано пресс-службой национальной сборной в Twitter.

Дзюба 19 июня после забитого гола в матче с командой Египта (3:1) отпраздновал гол, выполнив воинское приветствие.

На счету Дзюбы на чемпионате мира — 2018 два мяча. Матч Уругвай — Россия пройдет 25 июня в Самаре, начало — 17:00 мск. Обе команды обеспечили себе выход в 1/8 финала, сборной России нужно не проиграть, чтобы занять первое место в группе.