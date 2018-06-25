Ещё
Болельщики отдали честь Дзюбе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болельщики отдали честь футболисту сборной России Артему Дзюбе 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Болельщики перед матчем заключительного тура группового раунда чемпионата мира по футболу Россия — Уругвай отдали честь нападающему сборной России Артему Дзюбе. Видеозапись с болельщиками, выполняющими воинское приветствие и желающими удачи российской команде, опубликовано пресс-службой национальной сборной в Twitter.
Дзюба 19 июня после забитого гола в матче с командой Египта (3:1) отпраздновал гол, выполнив воинское приветствие.
На счету Дзюбы на чемпионате мира — 2018 два мяча. Матч Уругвай — Россия пройдет 25 июня в Самаре, начало — 17:00 мск. Обе команды обеспечили себе выход в 1/8 финала, сборной России нужно не проиграть, чтобы занять первое место в группе.
ТАСС: последние новости
Коза-оракул предсказала победу сборной России над уругвайцами на матче ЧМ-2018 в Самаре Стоимость проведения матча на стадионе "Калининград" после ЧМ-2018 составит 2 млн руб. Эрмитажный кот Ахилл вошел в число лучших предсказателей чемпионата мира по футболу
Комментарии3  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На базе сборной РФ по футболу произошло убийство169
Российский хоккеист разбился насмерть13
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018169
Тест: На кого из футболистов вы похожи?4
Эксперты дали прогноз на игру РФ с Уругваем92
Видео
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Российский хоккеист разбился насмерть
Хоккей
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
«Вы теперь герои»: что Слепаков и Шнур спели о сборной России
Футбол Прочее
00:34
Эксперты дали прогноз на игру РФ с Уругваем
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:39
Сборная оказалась в информационном вакууме
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Боня назвала Месси неприятным человеком
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение