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Назван состав сборной Уругвая на матч с Россией
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Кавани и Суарес вошли в стартовый состав сборной Уругвая на матч ЧМ-2018 с Россией 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Стал известен стартовый состав сборной Уругвая на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с национальной командой России.
С первых минут на поле стадиона «Самара Арена» выйдут Фернандо Муслера, Себастьян Коатес, Диего Годин, Мартин Касерес, Диего Лаксальт, Найтан Нандес, Лукас Торрейра, Родриго Бентанкур, Матиас Весино, Луис Суарес и Единсон Кавани.
Матч Россия — Уругвай состоится 25 июня. Начало — в 17:00 мск.
Ранее был объявлен стартовый состав сборной России на матч ЧМ-2018 с Уругваем.
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