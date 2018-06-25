Назван состав сборной Уругвая на матч с Россией

Кавани и Суарес вошли в стартовый состав сборной Уругвая на матч ЧМ-2018 с Россией

Стал известен стартовый состав сборной Уругвая на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с национальной командой России.

Матч Россия — Уругвай состоится 25 июня. Начало — в 17:00 мск.

Ранее был объявлен стартовый состав сборной России на матч ЧМ-2018 с Уругваем.