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Японцы объяснили жест Черчесова в исполнении Хонды
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Жест японского футболиста Хонды после гола в ворота сенегальцев не связан с Россией 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Воинское приветствие, которое использовал японский футболист Кейсуке Хонда во время празднования гола в ворота сборной Сенегала в матче чемпионата мира, не имеет связи с аналогичной реакцией на взятие ворот главного тренера сборной России Станислава Черчесова и игрока команды Артемы Дзюбы. Как пояснили ТАСС в пресс-службе сборной Японии, Хонда и его партнер по национальной сборной Синдзи Окадзаки уже праздновали взятие ворот подобным образом четыре года назад — во время матча Кубка Азии.
"Собственно, вчера после матча Окадзаки рассказал, что гол таким образом они отмечают не впервые. Смысла в этом никакого нет, было сделано просто ради веселья, поэтому связи с аналогичным жестом Черчесова нет", — сообщили в национальной команде.
Хонда, выступавший за московский ЦСКА с 2010 по 2013 год, в воскресенье вышел на замену в матче с сенегальцами, его гол позволил японцам уйти от поражения — 2:2.
Черчесов первым на чемпионате мира приложил руку к голове после забитого гола. Так он отреагировал на мяч Дзюбы в ворота команды Саудовской Аравии. Уже в следующей встрече нападающий сам отдал честь тренеру, забив мяч египтянам.
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