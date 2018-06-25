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Иранцы не дали Роналду выспаться
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Иранцы не дали Роналду выспаться 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: Reuters
Роналду попросил иранцев не шуметь у отеля в Саранске
Игрок мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к иранским фанатам с просьбой не шуметь на площади у отеля в Саранске. Об этом сообщает O Globo.
Иранцы собрались у отеля вечером 24 июня перед встречей Португалии и Ирана. Услышав шум, Роналду выглянул в окно, жестами показал, что хочет спать, и попросил болельщиков не кричать.
Этот момент попал на видео.
Матч сборных Ирана и Португалии начнется 25 июня в 21:00 на стадионе «Мордовия Арена». Сейчас в группе В по четыре очка есть у команд Испании и Португалии, три очка — у Ирана, ноль — у Марокко.
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