Иранцы не дали Роналду выспаться

Роналду попросил иранцев не шуметь у отеля в Саранске

Игрок мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к иранским фанатам с просьбой не шуметь на площади у отеля в Саранске. Об этом сообщает O Globo.

Иранцы собрались у отеля вечером 24 июня перед встречей Португалии и Ирана. Услышав шум, Роналду выглянул в окно, жестами показал, что хочет спать, и попросил болельщиков не кричать.

Этот момент попал на видео.

Ronaldo foi à janela pedir aos iranianos para o deixarem dormir em paz 💤



🎥 @RTP1 pic.twitter.com/UtYxZBbJF3— B24 🇵🇹 (@B24PT) 24 июня 2018 г.

Матч сборных Ирана и Португалии начнется 25 июня в 21:00 на стадионе «Мордовия Арена». Сейчас в группе В по четыре очка есть у команд Испании и Португалии, три очка — у Ирана, ноль — у Марокко.