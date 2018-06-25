«Ждали грязи и грубых русских»

Сотни тысяч болельщиков прибыли на месяц в Россию, на чемпионат мира. Кто-то комфортно добирался самолетом, например, из Берлина, кому-то пришлось делать кучу пересадок, кто-то доехал на русской «Ниве». Все они — разные, но мысли о стране-хозяйке мундиаля были у них примерно одинаковые. Фанаты ожидали увидеть грустных, грубых россиян и грязную страну. Тем удивительнее для них оказался прием, который Россия им оказала. Фанаты в Санкт-Петербурге рассказали «Ленте.ру» , что они думают о чемпионате мира и о том, что его окружает.

«Меня поразило ваше гостеприимство». Фелипе, болельщик сборной Бразилии

Раньше мы знали о России совсем немного — в основном исторические факты. Да, мы слышали о русских городах, особенно о тех, где проходили события Второй мировой войны: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград. Еще мы знали, что раньше здесь был Советский Союз. Но на этом все. А, еще водка. Мы слышали, что в России пьют много водки. Мы тоже ее пробовали, и нам понравилось! Ваша водка лучше, чем та, что продают у нас дома.

От чемпионата мира мы, конечно, ждем многого. Столько людей приехало в Москву, столько городов-организаторов. Если честно, до приезда сюда мы были в полной уверенности, что русские — недружелюбные люди, холодные. Но вот мы здесь — и видим, что все не так. Меня поразило ваше гостеприимство. Вы совсем не грубые, все не так, как мы себе представляли. В некоторых европейских странах люди держат дистанцию между собой и иностранцами. А русские — нет, они постоянно подходят, знакомятся, заводят разговор, что-то спрашивают, фотографируются. Удивительно, но я поменял свое отношение к России.

К сожалению, мы не поедем в другие города, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Мы даже не были на первом матче своей сборной в Ростове-на-Дону. Но зато мы ездили на Никольскую улицу, там потрясающая атмосфера! Прекрасное место!

Мы слышали историю об оскорблении нашими фанатами русской девушки. Это ужасно. Никто в Бразилии этого не одобряет. Мы приехали сюда, чтобы наслаждаться праздником футбола, и хотим хорошо провести здесь время, ничего более. Мы просыпаемся с мыслью, что наша сборная может выиграть этот мундиаль.

«Спасать мир — это наша работа». Кайо, болельщик сборной Бразилии

Россия совсем другая. Не такая, какую мы себе представляли. Мы думали, люди будут серьезные, но они так тепло к нам относятся. Очень классно! Мы полюбили русских. С нами фотографируются тысячи ваших людей. Это, кстати, наши повседневные костюмы. Ведь спасать мир — это наша работа!

Помимо Санкт-Петербурга, мы были еще в Москве, Ростове, а потом поедем в Нижний Новгород. Пока нам больше понравился Ростов-на-Дону. Это самый красивый город. По крайней мере, нам так кажется. И еще там самые приятные люди. Они любят Бразилию, а мы любим их. Для нас стало сюрпризом, что русские такие же открытые, как мы, латиноамериканцы.

Мы знаем об инциденте с бразильцами и русской девушкой. Это совершенно неправильно. Это была плохая шутка.

«Мы не боялись за свою безопасность». Клеман, болельщик сборной Франции

У нас на футболках имена написаны на русском. Еще мы знаем стандартные слова и фразы: «на здоровье», «спасибо», ну и «Россия». Это все. Но с общением никаких проблем нет. Мы разговаривали с некоторыми русскими, которые знают английский. Конечно, изредка возникают проблемы из-за того, что мы не говорим по-русски. Но везде есть указатели на английском языке, это помогает. Еще здесь много волонтеров, и они говорят по-английски, переводят для нас, если нужно.

Мы были худшего мнения о России. Вы знаете, что пишут о вашей стране. Мы ждали, что здесь будет грязно, некрасиво, а люди будут грубыми. Но мы здесь, и все совсем не так. Все подготовили к чемпионату мира, все так хорошо организовано. Нам и правда здесь нравится, мы проводим лучшее время в своей жизни.

Мы не боялись за свою безопасность, когда ехали к вам. В глубине души мы верили, что Россия — чудесная страна. Я здесь, на чемпионате мира, и это повод не бояться, а гордиться. Родственники и друзья предупреждали меня, что нужно быть осторожным в России, но я не слушал и говорил, что еду просто смотреть футбол, как и все остальные. Так и вышло.

Размещение в отелях здесь стоит дорого, и мы долго думали, как бы все сделать подешевле. Но Москва — большой город, это нормально, что все дорого. Кстати, цены на напитки и еду вполне приемлемые. Сопоставимы с французскими. В Санкт-Петербурге все стоит даже дешевле. Мы много гуляли по Москве и поняли, что русские не такие уж грубые и серьезные люди. Они так веселятся, что к ним пришел праздник футбола! Они все время подходят, разговаривают, просят сделать селфи.

Я не знаю, есть ли у городов-организаторов проблемы, я не слышал об этом. Мы не видим другой, нефутбольной стороны жизни русских. Но я искренне надеюсь, что здесь всегда так же позитивно и ярко, как и в период проведения мундиаля.

«В России фантастические люди». Джейк, болельщик сборной Австралии

Со мной очень много фотографируются. Только за последние минут 20 ко мне подошли человек 30, кажется. Я знал, что Россия — это страна, в которую стоит съездить. Здесь очень комфортно, мне все нравится. Еще здесь очень много австралийцев. Куда бы я ни пошел, везде их вижу. Я счастлив быть частью этого праздника.

В России фантастические люди. Они очень гостеприимные, встречают с распростертыми объятьями. Правда, большинство из них говорит только по-русски, на английском они совсем ничего не знают. Сложно ли с русскими общаться? И да, и нет. Я немного говорю по-русски, совсем чуть-чуть, знаю базовые фразы — «да», «нет», «конечно», «ты говоришь по-английски?», «пожалуйста». Эти фразы немного помогают мне.

По поводу моей национальной команды. Есть тысяча поводов гордиться этими ребятами. Нам по силам выйти в плей-офф. Мы же играли против лучших футболистов планеты: Антуана Гризмана, например, а до этого — Дэвида Бекхэма