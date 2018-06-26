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Египтяне нашли причину провала сборной
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Египет связал провал сборной на чемпионате мира с размещением команды в Чечне 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Комитет по делам молодежи и спорта египетского парламента создал комиссию по расследованию обстоятельств провального выступления национальной команды на чемпионате мира по футболу в России. Об этом сообщает «Аль-Арабия».
По информации издания, депутаты обвинили тренера команды Эктора Купера и футболистов в том, что они опозорили сборную и всю страну. Также будет расследована деятельность Футбольной ассоциации Египта.
Как отмечается в материале, на базе команды в Грозном не соблюдался режим, в ней находились актеры, актрисы и бизнесмены. Отдельно депутаты обратили внимание на ужин, где президент Чечни Рамзан Кадыров удостоил нападающего Мухаммада Салаха почетного гражданства. «Ассоциации следовало проявить деликатность и не вмешивать в это Салаха», — заявили депутаты.
25 июня телеканал CNN передал, что Салах может завершить выступления за национальную команду после встречи с Кадыровым. По информации телеканала, египтянин недоволен тем, насколько широко СМИ освещали это событие. Однако в сборной Египта опровергли эти слухи.
Египтяне выступали в группе А с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией. Команда проиграла три матча из трех и заняла последнее место.
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