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Польша поймала сбежавших с ЧМ футбольных фанатов
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Пограничники Польши задержали перешедших границу с РФ футбольных фанатов из Африки 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Польские пограничники задержали группу футбольных фанатов, которые перешли так называемую зеленую границу с Россией. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь Варминьско-Мазурского отделения пограничной охраны Польши Мирослава Александрович.
"Все задержанные — мужчины в возрасте от 22 до 31 года. Среди них — семь марокканцев, двое алжирцев и один гражданин Йемена. Только у одного гражданина Марокко не было при себе никаких документов. У остальных были паспорта и документы болельщика. Все они были переданы российской стороне в рамках реадмиссии", — информировала пресс-секретарь.
Как именно болельщики оказались на российско-польской границе, не сообщается.
В Калининграде в рамках проходящего в России чемпионата мира по футболу в понедельник состоится матч между командами Испании и Марокко.
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