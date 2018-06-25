Футболист пообещал оплатить татуировку болельщику

Футболист сборной Англии Уокер пообещал оплатить татуировку болельщику команды

Болельщик английской команды написал в своем твиттере о том, что сделает татуировку с изображением Стоунза, если тот забьет хотя бы один мяч на чемпионате мира — 2018.

После того, как Стоунз оформил дубль в матче с Панамой, Уокер написал болельщику в комментариях «Я оплачу».

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 11-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее сборная Англии нанесла разгромное поражение команде Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.