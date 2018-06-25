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Футболист пообещал оплатить татуировку болельщику
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Футболист сборной Англии Уокер пообещал оплатить татуировку болельщику команды 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: ТАСС
Защитник сборной Англии по футболу Кайл Уокер пообещал болельщику оплатить татуировку с изображением игрока команды Джона Стоунза, сообщает ТАСС.
Болельщик английской команды написал в своем твиттере о том, что сделает татуировку с изображением Стоунза, если тот забьет хотя бы один мяч на чемпионате мира — 2018.
После того, как Стоунз оформил дубль в матче с Панамой, Уокер написал болельщику в комментариях «Я оплачу».
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 11-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее сборная Англии нанесла разгромное поражение команде Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.
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