Ещё
Организацию ЧМ-2018 назвали фантастической
Далее:
Читайте также:
Ещё

Посол Исландии в РФ назвала фантастическим уровень организации ЧМ-2018 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Посол Исландии в РФ Берглинд Асгейрсдоттир назвала фантастическим уровень организации чемпионата мира по футболу, который Россия принимает впервые в истории.
"Я хотела бы сделать комплимент российской стороне за такую фантастическую организацию чемпионата мира. В исландских СМИ отзываются только положительно об организации [мирового первенства], о русских людях", — сказала она в ходе российско-исландской бизнес-миссии в Ростове-на-Дону.
По ее словам, футбол оказывает положительное влияние на увеличение турпотока между странами, а также помогает развитию взаимной торговли. Посол отметила, что завтрашняя игра на стадионе "Ростов-Арена" между сборными Исландии и Хорватии для исландцев "чрезвычайно важна".
Команда Исландии на ЧМ-2018 базируется в Геленджике. В первом матче на чемпионате мира исландцы 16 июня в Москве на стадионе "Спартак" сыграли вничью с командой Аргентины — 1:1, вторая встреча с командой Нигерии завершилась поражением — 0:2. Перед заключительным туром сборная Исландии, набрав одно очко, занимает третье место, хорваты с шестью очками идут первыми.
ТАСС: последние новости
Болельщики отдали честь футболисту сборной России Артему Дзюбе Коза-оракул предсказала победу сборной России над уругвайцами на матче ЧМ-2018 в Самаре Ищенко: опасения относительно поведения английских фанатов на ЧМ в России преувеличены
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На базе сборной РФ по футболу произошло убийство169
Российский хоккеист разбился насмерть13
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018169
Тест: На кого из футболистов вы похожи?4
Эксперты дали прогноз на игру РФ с Уругваем92
Видео
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Российский хоккеист разбился насмерть
Хоккей
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
«Вы теперь герои»: что Слепаков и Шнур спели о сборной России
Футбол Прочее
00:34
Эксперты дали прогноз на игру РФ с Уругваем
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:39
Сборная оказалась в информационном вакууме
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Боня назвала Месси неприятным человеком
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение