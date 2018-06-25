Организацию ЧМ-2018 назвали фантастической

Посол Исландии в РФ назвала фантастическим уровень организации ЧМ-2018

Посол Исландии в РФ Берглинд Асгейрсдоттир назвала фантастическим уровень организации чемпионата мира по футболу, который Россия принимает впервые в истории.

"Я хотела бы сделать комплимент российской стороне за такую фантастическую организацию чемпионата мира. В исландских СМИ отзываются только положительно об организации [мирового первенства], о русских людях", — сказала она в ходе российско-исландской бизнес-миссии в Ростове-на-Дону.

По ее словам, футбол оказывает положительное влияние на увеличение турпотока между странами, а также помогает развитию взаимной торговли. Посол отметила, что завтрашняя игра на стадионе "Ростов-Арена" между сборными Исландии и Хорватии для исландцев "чрезвычайно важна".