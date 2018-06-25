Дзюбу с галстуком «увековечили» в пицце

Повар из Санкт-Петербурга приготовил пиццу с портретом Дзюбы

Брат питерского повара, сотворившего на пицце Черчесова, смастерил на тесте лицо Дзюбы. #ЧМ2018 pic.twitter.com/NiqMEfTeuh— ТВ Санкт-Петербург (@topspb_tv) 25 июня 2018 г. В Санкт-Петербурге повар вдохновился игрой сборной России на чемпионате мира–2018.

Петербургский повар приготовил пиццу с портретом нападающего Артёма Дзюбы, отличившегося забитыми мячами в матчах с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1). Фотографию пиццы в своём «твиттере» опубликовал «ТВ Санкт-Петербург». Отмечается, что молодой человек является братом повара, ранее в похожем стиле изобразившего на пицце главного тренера российской команды Станислава Черчесова

Сборная России благодаря победам над Саудовской Аравией и Египтом обеспечила себе место в 1/8 финала чемпионата мира–2018, где она может встретиться с Испанией, Португалией или Ираном. Сегодня, 25 июня, команда Черчесова сыграет с Уругваем в заключительном матче группового этапа мундиаля.