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Дзюбу с галстуком «увековечили» в пицце
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Повар из Санкт-Петербурга приготовил пиццу с портретом Дзюбы 

Чемпионат.com 33 минуты назад
Фото: Twitter
В Санкт-Петербурге повар вдохновился игрой сборной России на чемпионате мира–2018.
Петербургский повар приготовил пиццу с портретом нападающего Артёма Дзюбы, отличившегося забитыми мячами в матчах с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1). Фотографию пиццы в своём «твиттере» опубликовал «ТВ Санкт-Петербург». Отмечается, что молодой человек является братом повара, ранее в похожем стиле изобразившего на пицце главного тренера российской команды Станислава Черчесова.
Сборная России благодаря победам над Саудовской Аравией и Египтом обеспечила себе место в 1/8 финала чемпионата мира–2018, где она может встретиться с Испанией, Португалией или Ираном. Сегодня, 25 июня, команда Черчесова сыграет с Уругваем в заключительном матче группового этапа мундиаля.
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