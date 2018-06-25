Фарфан закончил свою игру на ЧМ‐2018 из‐за травмы

Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан из‐за травмы не сможет принять участие в последнем матче своей команды на чемпионате мира в России. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram.

Фарфан получил черепно-мозговую травму на тренировке в субботу, когда столкнулся с голкипером. После этого Джефферсон прошел медицинское обследование.

«Спасибо за поддержку, я пережил трудные минуты в субботу. Слава богу, со мной все в порядке. Я отдал бы все, чтобы помочь своей команде в последней игре, но по медицинским показаниям это невозможно, поэтому я буду поддерживать игроков и тренеров в клинике. Я верю в команду, знаю, вы доставите нам радость», — написал Фарфан. Публикация от Jefferson Farfan🇵🇪 (@jefferson_farfan_oficial) 24 Июн 2018 в 8:28 PDT

Сборная Перу завершает свое участие в мундиале. Команда не выходит в плей-офф, поскольку не набрала нужное количество очков. Третий матч станет для перуанцев последним. Они сыграют с австралийцами 26 июня в Сочи. Главным арбитром на этой встрече станет россиянин Сергей Карасев

Шесть команд обеспечили себе выход в 1/8 финала ЧМ‐2018. Среди них оказались Россия, Уругвай, Франция, Хорватия, Бельгия и Англия. Заключительные матчи перед выходом в плей-офф будут проходить до 28 июня включительно.