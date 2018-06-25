Букмекерская компания bwin Россия предложила суперкоэффициенты на матч Уругвай — Россия, который состоится сегодня в Самаре. На улучшенных для игроков условиях букмекер предлагает заключить пари то, что Россия забьет 3 гола или больше по коэффициенту 10.00. Данное предложение примечательно тем, что в двух первых матчах Россия уже забивала по 3 мяча. Клиенты также могут предположить, что Уругвай снова победит со счетом 1:0, как и в первых двух матчах группового этапа, — подобный исход оценивается букмекером по коэффициенту 8.00.
Обе команды сохраняют шансы занять первое место в группе, однако сборной России достаточно ничьи, — в таком случае россияне займут первое место в группе за счет разницы забитых и пропущенных мячей. Согласно оценкам экспертов bwin, обе команды имеют примерно равные шансы на победу в сегодняшнем матче.
Суперкоэффициенты доступны всем клиентам bwin каждый день. События можно выбирать самостоятельно — необходимо зайти на сайт букмекера bwin.ru, выбрать раздел «Суперкоэффициенты» и заключить пари.
* На момент публикации новости коэффициенты составляют 10.00 и 4.50. При этом они могут измениться в сторону повышения ближе ко времени начала матчей.