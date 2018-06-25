Букмекер bwin повысил суперкоэффициенты на матч Уругвай — Россия

Обе команды сохраняют шансы занять первое место в группе, однако сборной России достаточно ничьи, — в таком случае россияне займут первое место в группе за счет разницы забитых и пропущенных мячей. Согласно оценкам экспертов bwin, обе команды имеют примерно равные шансы на победу в сегодняшнем матче.

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* На момент публикации новости коэффициенты составляют 10.00 и 4.50. При этом они могут измениться в сторону повышения ближе ко времени начала матчей.