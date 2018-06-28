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Хиддинк приехал к российским футболистам
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Хиддинк посетил тренировку сборной России по футболу в Новогорске 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер сборной России по футболу голландец Гус Хиддинк посетил тренировку национальной команды, которая готовится к матчу 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.
Хиддинк руководил сборной России с 2006 по 2010 годы. Под его руководством российские футболисты завоевали бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.
Перед тренировкой Хиддинк обратился на поле к игрокам на английском языке, а главный тренер команды Станислав Черчесов переводил его слова футболистам.
Матч команд России и Испании пройдет в "Лужниках" 1 июля, начало — в 17:00 мск.
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