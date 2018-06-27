Ещё
Месси поселят в отель с видом на Роналду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Месси поселят в отель с видом на Роналду 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Сборная Аргентины перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против команды Франции поселится в Казани в отеле с видом на граффити с изображением нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает «Бизнес Online».
По информации издания, сборная Франции уже забронировала отель «Мираж», где ранее жила перед матчем со сборной Австралии. В связи с этим Аргентине достался отель «Рамада» с видом на граффити Роналду. При этом отмечается, что изображение португальца видно не во всех номерах.
Сборная Аргентины 26 июня обыграла команду Нигерии со счетом 2:1 и сумела выйти в плей-офф чемпионата мира со второго места в группе. Франция обеспечила себе выход в следующую стадию турнира во втором матче группового раунда.
Чемпионат мира продлится до 15 июля. Матч между французами и аргентинцами пройдет 30 июня в Казани и начнется в 17:00 по московскому времени.
Последние новости
Кадыров попросил у Путина магистраль Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти Медведев объяснил повышение пенсионного возраста
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Марадону унесли с трибуны «Санкт-Петербург Арены»14
Иранские болельщицы удивили откровенными нарядами29
Марадона показал «факи» на матче ЧМ45
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ67
Россиянкам «мстят» за флирт с иностранцами292
Видео
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
10:43
«Наконец-то». Американские СМИ о проигрыше России
Футбол ЧМ по футболу 2018
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:44
Россиянкам «мстят» за флирт с иностранцами
ЧМ по футболу 2018 Прочее
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:25
«Мы вовремя получили пощёчину»
Футбол Статьи
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Российский хоккеист разбился насмерть
Хоккей
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение