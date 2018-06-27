Месси поселят в отель с видом на Роналду

Сборная Аргентины перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против команды Франции поселится в Казани в отеле с видом на граффити с изображением нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду . Об этом сообщает «Бизнес Online».

По информации издания, сборная Франции уже забронировала отель «Мираж», где ранее жила перед матчем со сборной Австралии. В связи с этим Аргентине достался отель «Рамада» с видом на граффити Роналду. При этом отмечается, что изображение португальца видно не во всех номерах.

Сборная Аргентины 26 июня обыграла команду Нигерии со счетом 2:1 и сумела выйти в плей-офф чемпионата мира со второго места в группе. Франция обеспечила себе выход в следующую стадию турнира во втором матче группового раунда.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Матч между французами и аргентинцами пройдет 30 июня в Казани и начнется в 17:00 по московскому времени.