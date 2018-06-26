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Дзагоев вернулся
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Футболист сборной России Дзагоев возобновил тренировки в общей группе 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев вернулся в общую тренировочную группу команды, однако занимается с некоторыми ограничениями. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
В понедельник сборная России уступила команде Уругвая со счетом 0:3 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Во вторник российские футболисты провели восстановительную тренировку на территории учебно— тренировочного центра "Новогорск". Занятие пропустил полузащитник Александр Ерохин из-за незначительных проблем со стопой.
Дзагоев получил травму 14 июня в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии (5:0). Он вышел в стартовом составе, но в середине первого тайма из— за повреждения покинул поле в сопровождении врачей. По итогам обследования Дзагоеву было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.
В 1/8 финала чемпионата мира сборная России сыграет с командой Испании. Встреча пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".
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