Футболист сборной России Дзагоев возобновил тренировки в общей группе

Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев вернулся в общую тренировочную группу команды, однако занимается с некоторыми ограничениями. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

В понедельник сборная России уступила команде Уругвая со счетом 0:3 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Во вторник российские футболисты провели восстановительную тренировку на территории учебно— тренировочного центра "Новогорск". Занятие пропустил полузащитник Александр Ерохин из-за незначительных проблем со стопой.

Дзагоев получил травму 14 июня в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии (5:0). Он вышел в стартовом составе, но в середине первого тайма из— за повреждения покинул поле в сопровождении врачей. По итогам обследования Дзагоеву было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная России сыграет с командой Испании. Встреча пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".