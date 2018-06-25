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В США восхитились историей «игрочишки» Дзюбы
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В США восхитились историей «игрочишки» Дзюбы 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Американский телеканал ESPN объявил нападающего сборной РФ Артема Дзюбу «нежданным героем» России на ЧМ-2018.
ESPN отметил, что Дзюба прославился своей фразой про «тренеришку» в отношении экс-наставника «Спартака» Унаи Эмери. За это оскорбление Дзюба «подвергался яростной критике» и получил прозвище «игрочишка», но «принял это с улыбкой, показав характер».
Эмери выиграл три трофея Лиги Европы и стал наследником Арсена Венгера в «Арсенале», а Дзюба перед ЧМ оказался в «крошечном» тульском «Арсенале», но «по причуде судьбы» именно это помогло ему вернуться в национальную сборную и стать героем, забив два «величественных» гола в двух играх.
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Филипп Папенков рассказал ESPN, что Дзюба «никогда не бывает скучным и любит шутить», но именно из-за этой открытости и страдал его имидж. По мнению журналиста, благодаря забитым на ЧМ голам Дзюба сможет исправить это, и его перестанут считать «неуклюжим и смешным парнем».
Дзюба стал автором третьего гола сборной РФ в матче открытия ЧМ-2018 с Саудовской Аравией. Гол Дзюбы в ворота сборной Египта признали лучшим моментом шестого дня турнира.
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