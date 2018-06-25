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Кит Пузырь сделал прогноз на матч России и Уругвая
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Кит Пузырь предрёк победу сборной России над Уругваем 

RT на русском 20 минут назад
Фото: Reuters
Кит по кличке Пузырь из дельфинария Анапы предсказал победу сборной России в матче с командой из Уругвая.
Об этом информирует «Юга.ру».
Как рассказали сотрудники дельфинария, несмотря на плотный график кита Пузыря, его тренеры нашли время провести церемонию выбора команды-победительницы матча Россия — Уругвай.
После того как в бассейн Пузырю бросили мячи с флагами команд, он выбрал и принёс мяч с российским флагом.
Ранее Пузырь правильно предсказал победы России в матчах с командами Саудовской Аравии и Египта.
Предсказаниями результатов игры российском сборной также занимается кот Ахилл.
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