Кит Пузырь сделал прогноз на матч России и Уругвая

Кит по кличке Пузырь из дельфинария Анапы предсказал победу сборной России в матче с командой из Уругвая.
Об этом информирует «Юга.ру».
Как рассказали сотрудники дельфинария, несмотря на плотный график кита Пузыря, его тренеры нашли время провести церемонию выбора команды-победительницы матча Россия — Уругвай.
После того как в бассейн Пузырю бросили мячи с флагами команд, он выбрал и принёс мяч с российским флагом.
Ранее Пузырь правильно предсказал победы России в матчах с командами Саудовской Аравии и Египта.
Предсказаниями результатов игры российском сборной также занимается кот Ахилл.