Кит Пузырь сделал прогноз на матч России и Уругвая

Кит Пузырь предрёк победу сборной России над Уругваем

Кит по кличке Пузырь из дельфинария Анапы предсказал победу сборной России в матче с командой из Уругвая.

Об этом информирует «Юга.ру».

Как рассказали сотрудники дельфинария, несмотря на плотный график кита Пузыря, его тренеры нашли время провести церемонию выбора команды-победительницы матча Россия — Уругвай.

После того как в бассейн Пузырю бросили мячи с флагами команд, он выбрал и принёс мяч с российским флагом.

Ранее Пузырь правильно предсказал победы России в матчах с командами Саудовской Аравии и Египта.

Предсказаниями результатов игры российском сборной также занимается кот Ахилл.