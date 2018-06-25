Легенда «Тоттенхэма» назвал гол Дзюбы космосом

Легенда «Тоттенхэма» назвал гол Дзюбы в ворота сборной Египта космосом

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Джермейн Дженас прокомментировал игру нападающего сборной России Артема Дзюбы. Об этом сообщает Sport24.

"Многие клубы Английской премьер лиги (АПЛ) были бы счастливы приобрести Дзюбу. Он очень хорош.

При этом Дзюба не просто "мощный парень, на которого можно навешивать". У него много других качеств. Ну вот пересмотрите гол Египту. Да это же просто космос!" — сказал Дженас.

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