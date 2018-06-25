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«Самая красивая» фанатка прокомментировала слухи о порно
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«Самая красивая» фанатка ЧМ-2018 ответила на сообщения о съемках в порно 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Болельщица российской сборной Наталья Немчинова, в которой СМИ опознали порнозвезду, опровергла распространяемые в медиа слухи.
«Когда на меня обрушилась так называемая популярность, мой телефон разрывался от звонков. Это мое первое интервью, хочу рассказать свою историю и заодно опровергнуть слухи, которые появлялись ранее в прессе», — цитирует «Московский комсомолец» Немчинову.
По словам девушки, она «не стремилась к такому пиару». «Мне это совсем не нужно. Не ожидала, что обо мне начнут писать», — сказала она.
Немчинова опровергла свое участие в порносъемках.
«Наверное, кто-то расстроится, но я никогда не работала в порноиндустрии. Все, что про меня пишут — неправда», — заявила девушка.
Она рассказала, что откровенные фото и видео появились в сети из-за мести бывшего парня.
«На самом деле история с моими фотографиями давняя. Пять лет назад у меня был молодой человек. Мы расстались. Он начал мстить. Скинул одно видео в интернет, и с тех пор пошло-поехало, как снежный ком. Вот тогда он и выложил все мои снимки. Я никогда не работала порноактрисой, не продавала себя», — пояснила Немчинова.
Девушка признала, что некоторое время снималась, как модель.
«Но это было мое хобби. Не постоянная работа. Я работаю в фитнес-клубе, получаю зарплату. И это то, от чего я получаю удовольствие», — сообщила болельщица.
Ранее СМИ называли самой красивой болельщицей России Наталью Немчинову. В Сети появилась информация, что она якобы была порноактрисой.
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