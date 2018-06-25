Ещё
Стал известен состав сборной России на матч с Уругваем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стал известен состав сборной России по футболу на матч ЧМ-2018 с Уругваем 

RT на русском 25 июня 2018
Фото: Reuters
Стал известен стартовый состав национальной команды России на матч группового этапа чемпионата мира по футболу со сборной Уругвая.
С первых минут на поле стадиона «Самара Арена» выйдут Игорь Акинфеев, Игорь Смольников, Илья Кутепов, Серегей Игнашевич, Фёдор Кудряшов, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Алексей Миранчук, Денис Черышев и Артём Дзюба.
Матч Россия — Уругвай состоится 25 июня. Начало — в 17:00 мск.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин не посетит матч ЧМ-2018 Россия — Уругвай.
RT на русском: последние новости
Губерниев: прощай, Германия, мы не будем скучать по тебе Линекер: 22 человека гоняются за мячом 90 минут, а Германия больше не выигрывает Анонс 14-го дня ЧМ-2018
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»125
ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира216
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином71
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»58
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России19
Видео
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:10
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:19
В «Симпсонах» нашли предсказание об исходе ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:52
Раскрыто прошлое самой красивой болельщицы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:28
Названа причина госпитализации Марадоны
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение