Колобков ответил на призывы USADA проверить россиян

Колобков ответил на призывы USADA проверить сборную России на допинг на ЧМ-2018

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло итоги расследования ФИФА по допингу в российском футболе

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Стал известен состав сборной России по футболу на матч ЧМ-2018 с Уругваем

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