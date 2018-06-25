Украинского футболиста затравили за фото в России

Футболиста сборной Украины засыпали оскорблениями из-за фото в России

Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96) 23 Июн 2018 в 1:05 PDT Футболиста украинской сборной Александра Зинченко , выступающего за английский «Манчестер Сити», засыпали оскорблениями в соцсетях из-за сделанного в России фото на рыбалке.

Зинченко выложил в своем Instagram снимок, сделанный в краснодарском Мезмае, где его сфотографировали с пойманной рыбой. В комментариях к фото некоторые пользователи возмутились тем, что он поехал в Россию отдыхать.

«Дурачок вы, Александр. Зная, какая ситуация между двумя странами, спокойно едете себе на отдых на Россию. Позор вам, и тем, кто у вас, какой пример подаете молодежи? Отписка. Тьфу», — написал taras_zakarchyn.

«Ах ты ж тварь собачья. В России, сука, рыбу ловишь? (…) Идет война, а ты, скотина, спускаешь все смерти украинских и не только воинов в туалет. Люди умирают, а калека, которая представляет нашу страну в России, радуется. Ты сука, и тварь последняя. Чтобы ты играл в четвертом дивизионе Мадагаскара», — возмутился taras_baranovskyy.

«Хорошей рыбалки. И не задерживайся, Витя Янукович уже заждался тебя на дне», — пошутил marichkasky.

«И как теперь болеть за сборную, где играет этот выродок?» — спросил poolvetrum.

Отметим, что 21-летний Зинченко выступал за российскую «Уфу» до своего перехода в «Манчестер Сити». За Украину провел 17 матчей, став самым молодым автором гола в истории сборной.