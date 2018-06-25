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На матч между Россией и Уругваем прибыл кортеж
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На матч ЧМ-2018 между Россией и Уругваем прибыл кортеж 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
На матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу между Россией и Уругваем прибыл кортеж, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Автомобилю подъехали прямо ко входу на стадион в Самаре, движение было временно перекрыто. Действия журналистов были также временно ограничены.
Охрана арены работает в усиленном режиме. Вопросы о прибывшем госте персонал "Самары Арены" игнорирует.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Александр Кержаков сказал, кто будет более удобным соперником для России в 1/8 финала ЧМ-2018.
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