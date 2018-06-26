Кузяев: опасаемся сборную Испании, это топ-сборная

Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с национальной командой Испании.

«Не вижу большой разницы в уровне между Испанией и Португалией. Одинаково сильные сборные. Конечно, мы опасаемся Испанию, это топ-сборная», — приводит слова Кузяева «Чемпионат».

По мнению игрока, эта встреча не будет похожа на товарищескую игру, которая закончилась вничью со счётом 3:3.

«На чемпионате мира будет совсем другая тактика, сюжет игры. Смотрел матч Испании с Португалией. Очень была классная игра!», — добавил Кузяев.