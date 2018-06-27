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Египет избавился от главного тренера после провала
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Египет избавился от главного тренера после провала на ЧМ-2018 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
В Федерации футбола Египта приняли решение не продлевать трудовое соглашение с главным тренером национальной сборной Эктором Купером после чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает «Би-би-си».
Федерация поблагодарила 62-летнего аргентинца и его тренерский штаб за работу в сборной.
26 июня сообщалось, что египетские чиновники связали провал сборной на чемпионате мира с размещением команды в Чечне. По их мнению, во время пребывания футболистов на базе не соблюдался режим.
Сборная Египта не сумела заработать ни одного очка на чемпионате мира. В стартовом поединке турнира египтяне уступили сборной Уругвая (0:1). После этого команда Купера проиграла сборной России (1:3). А в заключительном матче группового этапа сборная Египта уступила команде Саудовской Аравии со счетом 1:2.
20 июня после поражения Египта от России появилась информация, что в Египте недовольны работой Купера в сборной. Речь шла об уходе тренера с поста после чемпионата мира.
Купер руководил египетской сборной с 2015 года. С ним египтяне добрались до финала Кубка африканских наций в 2017 году, а также вышликоманду в финальную часть чемпионата мира впервые за 28 лет.
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