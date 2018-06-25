Глава ФИФА поздравил российскую сборную

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил сборную России с выходом в плей-офф ЧМ-2018. Сборная России проиграла Уругваю в заключительном матче группового этапа чемпионата мира — 0:3.
Россия набрала 6 очков и заняла второе место в группе A. Уругвай с 9-ю очками стал первым. Соперники команд по 1/8 финала определятся сегодня вечером, когда пройдут заключительные матчи в группе B.
«Прекрасный стадион, сложная игра, но шикарная публика. Это настоящая фантастика. Поздравляю Уругвай с победой, но и Россию поздравляем с выходом в плей-офф», — цитирует функционера.