Глава ФИФА поздравил российскую сборную

Инфантино: «Россию поздравляем с выходом в плей-офф. Это настоящая фантастика»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил сборную России с выходом в плей-офф ЧМ-2018. Сборная России проиграла Уругваю в заключительном матче группового этапа чемпионата мира — 0:3.

Россия набрала 6 очков и заняла второе место в группе A. Уругвай с 9-ю очками стал первым. Соперники команд по 1/8 финала определятся сегодня вечером, когда пройдут заключительные матчи в группе B.