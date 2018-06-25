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Глава ФИФА поздравил российскую сборную
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Инфантино: «Россию поздравляем с выходом в плей-офф. Это настоящая фантастика» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил сборную России с выходом в плей-офф ЧМ-2018. Сборная России проиграла Уругваю в заключительном матче группового этапа чемпионата мира — 0:3.
Россия набрала 6 очков и заняла второе место в группе A. Уругвай с 9-ю очками стал первым. Соперники команд по 1/8 финала определятся сегодня вечером, когда пройдут заключительные матчи в группе B.
«Прекрасный стадион, сложная игра, но шикарная публика. Это настоящая фантастика. Поздравляю Уругвай с победой, но и Россию поздравляем с выходом в плей-офф», — цитирует функционера.
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