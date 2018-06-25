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Суарес признан лучшим игроком в матче с Россией
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Суарес признан лучшим игроком матча Уругвай — Россия
Soccer News
17 минут назад
Комментарии
Фото:
Reuters
Нападающий
Луис Суарес
признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Уругвая и России.
31-летний форвард открыл счёт в этом поединке, забив гол со штрафного на десятой минуте.
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