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Суарес признан лучшим игроком в матче с Россией
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Суарес признан лучшим игроком матча Уругвай — Россия 

Soccer News 17 минут назад
Фото: Reuters
Нападающий Луис Суарес признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Уругвая и России.
31-летний форвард открыл счёт в этом поединке, забив гол со штрафного на десятой минуте.
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