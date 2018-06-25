Суарес признан лучшим игроком в матче с Россией

Суарес признан лучшим игроком матча Уругвай — Россия

Нападающий Луис Суарес признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Уругвая и России.

31-летний форвард открыл счёт в этом поединке, забив гол со штрафного на десятой минуте.