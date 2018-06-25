Двоих россиян отправили на допинг-тест после поражения

Футболисты Зобнин и Кутепов прошли допинг-контроль после матча с уругвайцами

Футболисты сборной России в понедельник уступили уругвайцам со счетом 0:3 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Сборная России заняла второе место в группе A, набрав шесть очков. На первой строчке расположилась команда Уругвая с девятью очками, третье место заняла сборная Саудовской Аравии (3 очка), четвертое — команда Египта (0).

"Допинг-контроль проходят Зобнин и Кутепов", — сказали в пресс-службе.