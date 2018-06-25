Ещё
Двоих россиян отправили на допинг-тест после поражения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболисты Зобнин и Кутепов прошли допинг-контроль после матча с уругвайцами 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Игроки сборной России по футболу Илья Кутепов и Роман Зобнин были вызваны на допинг— контроль после матча чемпионата мира с командой Уругвая. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.
Футболисты сборной России в понедельник уступили уругвайцам со счетом 0:3 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Сборная России заняла второе место в группе A, набрав шесть очков. На первой строчке расположилась команда Уругвая с девятью очками, третье место заняла сборная Саудовской Аравии (3 очка), четвертое — команда Египта (0).
"Допинг-контроль проходят Зобнин и Кутепов", — сказали в пресс-службе.
В воскресенье Всемирное антидопинговое агентство сообщило о том, что приняло выводы расследования Международной федерации футбола (ФИФА) по возможным нарушениям в российском футболе. В мае ФИФА сообщила о прекращении расследования в отношении российских футболистов.
ТАСС: последние новости
ФИФА предостерегла фанатов сборной Англии от политических жестов на матче ЧМ с бельгийцами Салах пошел к врачу вместо пресс-конференции после матча со сборной Саудовской Аравии Эрмитажный кот Ахилл вошел в число лучших предсказателей чемпионата мира по футболу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов высказался о поражении сборной289
3:0. Россия разгромно проиграла Уругваю942
Самая красивая болельщица прокомментировала съемки в порно85
Россия осталась вдесятером163
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем109
Видео
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Российский хоккеист разбился насмерть
Хоккей
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
«Вы теперь герои»: что Слепаков и Шнур спели о сборной России
Футбол Прочее
00:19
Самая красивая болельщица прокомментировала съемки в порно
ЧМ по футболу 2018
00:34
Эксперты дали прогноз на игру РФ с Уругваем
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение