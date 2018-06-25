Отсутствие Головина сказалось на результатах России

Шмейхель: отсутствие Головина сказалось на результате матча Россия — Уругвай

Чемпион Европы 1992 года в составе сборной Дании Петер Шмейхель заявил, что отсутствие полузащитника московского ЦСКА Александра Головина повлияло на результат матча заключительного тура чемпионата мира по футболу между Россией и Уругваем, передает RT.

"Эта игра не имела большого значения. Можно было попробовать новых игроков, а другим дать отдохнуть. У России все стало плохо, когда появилась первая желтая карточка. Россия хорошо играла в первых двух матчах, но без Головина это не получилось", — сказал Шмейхель.

"Смольников вышел вместо Марио Фернандеса, чтобы тот отдохнул. Но он получил две желтые карточки за семь минут. Это просто смешно, потому что Фернандесу все-таки пришлось выйти на поле", — добавил эксперт.

Уругвай разгромил Россию со счетом 3:0 и вышел из группы А с первого места.

Ранее Шмейхель заявил, что матч с Уругваем не показал силу сборной России.