Ещё
Отсутствие Головина сказалось на результатах России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шмейхель: отсутствие Головина сказалось на результате матча Россия — Уругвай 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Чемпион Европы 1992 года в составе сборной Дании Петер Шмейхель заявил, что отсутствие полузащитника московского ЦСКА Александра Головина повлияло на результат матча заключительного тура чемпионата мира по футболу между Россией и Уругваем, передает RT.
"Эта игра не имела большого значения. Можно было попробовать новых игроков, а другим дать отдохнуть. У России все стало плохо, когда появилась первая желтая карточка. Россия хорошо играла в первых двух матчах, но без Головина это не получилось", — сказал Шмейхель.
Также он прокомментировал удаление защитника санкт-петербургского "Зенита" Игоря Смольникова.
"Смольников вышел вместо Марио Фернандеса, чтобы тот отдохнул. Но он получил две желтые карточки за семь минут. Это просто смешно, потому что Фернандесу все-таки пришлось выйти на поле", — добавил эксперт.
Уругвай разгромил Россию со счетом 3:0 и вышел из группы А с первого места.
Ранее Шмейхель заявил, что матч с Уругваем не показал силу сборной России.
Газета.Ru: последние новости
Газзаев прокомментировал поражение сборной России от Уругвая на ЧМ-2018 На матч ЧМ-2018 между Россией и Уругваем прибыл кортеж Коза-оракул верит в победу сборной России над Уругваем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов высказался о поражении сборной320
3:0. Россия разгромно проиграла Уругваю961
Самая красивая болельщица прокомментировала съемки в порно86
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем109
Россия осталась вдесятером164
Видео
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Российский хоккеист разбился насмерть
Хоккей
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
«Вы теперь герои»: что Слепаков и Шнур спели о сборной России
Футбол Прочее
00:19
Самая красивая болельщица прокомментировала съемки в порно
ЧМ по футболу 2018
00:34
Эксперты дали прогноз на игру РФ с Уругваем
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение