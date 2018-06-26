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РФ ответила на обвинения футболистов в допинге
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МИД ответил на обвинения российских футболистов в применении допинга 

Парламентская газета 20 минут назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ДЕПУТАТА СЕРГЕЯ КРИВОНОСОВА
Министерство иностранных дел на своем сайте в понедельник опровергло информацию о приеме российскими футболистами допинга в матчах чемпионата мира.
19 июня саудовское интернет-издание Sada опубликовало статью под названием «Российская команда принимала допинг во время матча с „Зелеными“, в котором со ссылкой на германское телевидение говорится, что российские спецслужбы якобы причастны к изощренному сокрытию употребления допинга членами сборной страны по футболу. В публикации утверждается, что „ФИФА теперь не может доказать что-либо“ и приходит к выводу, что российская сборная победила команду Саудовской Аравии только благодаря использованию запрещенных веществ.
»Автору статьи хотелось бы напомнить, что 22 мая Международная федерация футбола, не найдя достаточных доказательств, закрыла допинговые дела в отношении всех футболистов расширенного состава сборной России. В пресс-релизе организации отмечается, что ни в одном из допинг-образцов из московской лаборатории не были выявлены какие-либо отклонения или подмена содержимого. Итоги расследования были доведены до Всемирного антидопингового агентства, которое полностью согласилось с решением о закрытии дела», — напомнили во внешнеполитическом ведомстве.
"Надеемся, что прочтение фейкового материала Sada вызовет у саудовских болельщиков иные чувства, чем те, на которые рассчитывали его заказчики", — добавили российские дипломаты.
14 июня сборная России выиграла у команды Саудовской Аравии со счётом 5:0 в матче открытия чемпионата мра по футболу. Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве.
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