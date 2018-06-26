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Египтянин комментировал игру сборной на ЧМ и умер
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Египтянин комментировал игру сборной на ЧМ и умер 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Бывший египетский футболист и тренер Абдрахим Мухаммед Негм умер от сердечного приступа, комментируя матч своей сборной с Саудовской Аравией на чемпионате мира. Об этом сообщает издание Arab News.
Сборная Египта проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2, пропустив по голу в добавленное к каждому из таймов время. С Негмом, который комментировал встречу на одном из местных телеканалов, случился сердечный приступ. Позднее он скончался.
Во время тренерской карьеры он работал с египетским «Замалеком».
Египтяне выступали в группе А с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией. Команда проиграла в трех матчах из трех и заняла последнее место. В плей-офф вышли хозяева турнира и южноамериканцы.
В 1/8 финала команда России встретится с Испанией, Уругвай сыграет с Португалией, которые выступали в группе В.
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