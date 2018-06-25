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Куарежма признан лучшим игроком матча с Ираном
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Куарежма признан лучшим игроком матча ЧМ между сборными Португалии и Ирана 

Национальная Служба Новостей 32 минуты назад
Фото: Reuters
Нападающий сборной Португалии Рикарду Куарежма признан лучшим игроком матча с командой Ирана, передает ТАСС.
Встреча проходила в Саранске и завершилась со счетом 1:1. Куарежма забил гол.
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