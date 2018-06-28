Экс тренер «Реала» назвал слабые стороны сборной Испании

Бывший тренер «Реала» назвал слабые стороны сборной Испании

Бывший тренер "Реала" и "Шахтера" Бернд Шустер поделился мнением о слабых сторонах сборной Испании на чемпионате мира в России, передает Матч ТВ.

"Основной проблемой сборной Испании является ее главный тренер. У Фернандо Йерро нет необходимого опыта. Не по своей вине он прибыл в команду за день до старта турнира. Организм коллектива настраивался другим специалистом", — цитирует специалиста Onda Cero.

Шустер также отметил, что у сборной почти нет замен футболистам основного состава.

Тренер добавил, что игра Испании на турнире в России его пока не впечатляет.

Команда заняла первую строчку в группе В, набрав пять очков. Испания выиграла у Ирана (1:0) и сыграла вничью с Португалией (3:3) и Марокко (2:2).

Матч 1/8 финала Испания проведет против сборной России 1 июля в Москве.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.

Ранее сообщалось, что король Испании приедет в Москву на матч своей сборной с Россией.