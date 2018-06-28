Ещё
Экс тренер «Реала» назвал слабые стороны сборной Испании
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший тренер «Реала» назвал слабые стороны сборной Испании 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший тренер "Реала" и "Шахтера" Бернд Шустер поделился мнением о слабых сторонах сборной Испании на чемпионате мира в России, передает Матч ТВ.
"Основной проблемой сборной Испании является ее главный тренер. У Фернандо Йерро нет необходимого опыта. Не по своей вине он прибыл в команду за день до старта турнира. Организм коллектива настраивался другим специалистом", — цитирует специалиста Onda Cero.
Шустер также отметил, что у сборной почти нет замен футболистам основного состава.
Тренер добавил, что игра Испании на турнире в России его пока не впечатляет.
Команда заняла первую строчку в группе В, набрав пять очков. Испания выиграла у Ирана (1:0) и сыграла вничью с Португалией (3:3) и Марокко (2:2).
Матч 1/8 финала Испания проведет против сборной России 1 июля в Москве.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.
Ранее сообщалось, что король Испании приедет в Москву на матч своей сборной с Россией.
Газета.Ru: последние новости
Путин и глава ФИФА сыграли вничью в футбольном тренажере на Красной площади Глава ФИФА оценил организацию чемпионата мира в России Мексиканцы доставили ящики с пивом к посольству Южной Кореи
Комментарии  Ещё 104 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок213
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином78
Лоза утешил немцев историей о «непрухе»21
Россиянки покажут сборной Англии бесплатный стриптиз94
Россияне сделали прогноз на матч Россия — Испания9
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:55
Бразильцы отпраздновали победу команды в московском метро
ЧМ по футболу 2018
00:16
Фанат в кокошнике и динозавр подрались на матче ЧМ
ЧМ по футболу 2018
01:10
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение