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Британского журналиста удивила Россия
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Британского журналиста удивило дружелюбие россиян 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: @SkyEnda / Twitter
Британский журналист Энда Брэйди поделился впечатлениями от организации матча чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Панамы в Нижнем Новгороде. Его слова приводит Sky.
«Перед матчем к нам подошли два грубых парня. Они были выпившими и направлялись домой. Но то, что произошло дальше, поразило меня. Они стояли тихо, не двигаясь, за камерой и внимательно слушали, что я говорю в прямом эфире. Они не нападали на меня, не оскорбляли. Когда репортаж закончился, они подняли большие пальцы вверх и ушли с улыбками на лицах», — рассказал Брэйди.
Журналист также заметил, что все опасения по поводу российских хулиганов, широко распространенные в Великобритании, оказались напрасными.
«Вы хотите правду? Я чувствую себя здесь безопаснее, чем в Лондоне», — заявил он.
До чемпионата мира британские СМИ неоднократно призывали соотечественников отказаться от поездки на чемпионат мира в Россию. Газеты пугали англичан российскими патриотами, экстремальным уровнем насилия и похмельем.
Матч между сборными Англии и Панамы состоялся 24 июня в Нижнем Новгороде. Англичане победили со счетом 6:1 и вышли в плей-офф чемпионата мира.
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Комментарии7  Ещё 5 источников 
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