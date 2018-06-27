Британского журналиста удивила Россия

Британского журналиста удивило дружелюбие россиян

Британский журналист Энда Брэйди поделился впечатлениями от организации матча чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Панамы в Нижнем Новгороде. Его слова приводит Sky.

«Перед матчем к нам подошли два грубых парня. Они были выпившими и направлялись домой. Но то, что произошло дальше, поразило меня. Они стояли тихо, не двигаясь, за камерой и внимательно слушали, что я говорю в прямом эфире. Они не нападали на меня, не оскорбляли. Когда репортаж закончился, они подняли большие пальцы вверх и ушли с улыбками на лицах», — рассказал Брэйди.

Журналист также заметил, что все опасения по поводу российских хулиганов, широко распространенные в Великобритании, оказались напрасными.

«Вы хотите правду? Я чувствую себя здесь безопаснее, чем в Лондоне», — заявил он.

До чемпионата мира британские СМИ неоднократно призывали соотечественников отказаться от поездки на чемпионат мира в Россию. Газеты пугали англичан российскими патриотами, экстремальным уровнем насилия и похмельем.

Матч между сборными Англии и Панамы состоялся 24 июня в Нижнем Новгороде. Англичане победили со счетом 6:1 и вышли в плей-офф чемпионата мира.