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Лещенко сказал Черчесову, как обыграть Испанию
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Лев Лещенко дал совет сборной России на игру против Испании 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский певец Лев Лещенко поделился мыслями от предстоящего матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между командами России и Испании. Его слова передает НСН.
Знаменитый артист дал совет наставнику команды Станиславу Черчесову по составу россиян на игру.
"Я бы выпустил двоих нападающих — Артема Дзюбу и Федора Смолова. Надо сделать состав нападения. А с защитой мы не сыграем для себя", — заявил Лещенко.
Матч Испания — Россия состоится 1 июля на столичном стадионе "Лужники".
Ранее Валерий Газзаев назвал ключ к успеху сборной России в матче против Испании.
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