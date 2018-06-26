Шмейхель: Иран играл лучше Португалии, а Роналду провёл плохой матч

Легендарный голкипер сборной Дании и ведущий шоу на RT Питер Шмейхель поделился впечатлениями от матча третьего тура группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года между командами Ирана и Португалии, который завершился вничью — 1:1.

«Иран играл лучше Португалии. Иранцы были заряжены на борьбу, они хотели выиграть, они хотели играть в футбол больше, чем соперник. Во втором тайме Криштиану Роналду совсем не был заметен. Он не использовал свои шансы до перерыва и даже не реализовал пенальти. Кажется, что великие игроки не могут в такой ситуации ошибаться, но это сделал Лионель Месси и повторил Роналду. Ни для кого не секрет, что он хочет выиграть «Золотую бутсу», но теперь останется позади Гарри Кейна», — сказал Шмейхель в эксклюзивном комментарии RT.

По словам эксперта, в поединке с Ираном Роналду не удалось проявить себя с лучшей стороны.

«Роналду провёл плохой матч. Он получил жёлтую карточку, которая должна была его осчастливить. И он действительно улыбался, увидев её. Португалец ударил соперника локтем по лицу. Можно долго обсуждать, было это намеренно или нет, но арбитр посмотрел повтор, и вердикт должен был быть однозначным — красная карточка. Роналду очень нервничал, ожидая решения судьи», — добавил прославленный датчанин.

Ранее сообщалось, что сборная Португалии сыграла вничью с Ираном и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где встретится с командой Уругвая.