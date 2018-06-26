Отыграемся в воскресенье: проигрыш не расстроил Москву

После поражения российской сборной в игре с Уругваем от россиян можно было ожидать какой угодно реакции. Кроме никакой — а именно это по факту и произошло. Вечером в понедельник «Газета.Ru» попыталась усмотреть в соотечественниках хотя бы признаки разочарования, но обнаружила совсем другое.

«Ты мне с горя-то нальешь чего-нибудь? Как нет? Ты что, за Уругвай болела?», — примерно такие фразы мог услышать сегодня вечером в подмосковной электричке каждый, кто задержался на работе дольше положенного и пережил футбольные страсти на рабочем месте.

Пока в матчах «Португалия — Иран» и «Испания — Марокко» определялся будущий соперник сборной России в ⅛ финала, россияне переживали разочарование от сухого счета 3:0, с которым Россия проиграла Уругваю. Теперь в воскресенье Россия сыграет с Испанией в «Лужниках».

Публикация от @ygnli 25 Июн 2018 в 1:06 PDT Надо сказать, переживали по этому поводу вяло. Памятуя о беспорядках 2002 года в Москве, когда российские фанаты после проигрыша России Японии устроили погром на Манежной площади, можно было ожидать проявления некоторой несдержанности. Однако россияне восприняли победу соперника на редкость мирно. И даже полиции, казалось, на улицах столицы, было существенно меньше, чем после победного для нашей сборной матча Россия — Египет.

В отношении матча, получившего накануне шутливое название «Уруру» россияне питали, разумеется, некоторые надежды: в поддержку тренера российской сборной Станислава Черчесова давно уже организован стихийный флешмоб «Усы надежды».

С начала чемпионата растительностью на лице удалось обзавестись и тем, кто обычно может побриться с помощью ластика. Некоторые, впрочем, прибегали к помощи фотоэффектов или к накладным усам.

Публикация от World Controller's Cup (@playthewcc) 25 Июн 2018 в 9:43 PDT Однако после проигрыша нашей команды к хэштегу #усынадежды, под которым в инстаграме появилось около 35 тысяч публикаций, добавился другой — #онивернулись. Россияне вспомнили, что перед началом чемпионата не верили даже в то, что российская команда выйдет из группы. Возможно, тот факт, что мы уже в ⅛ финала, и помог смириться с проигрышем и даже, судя по соцсетям, не слишком обижаться на уругвайских футболистов и с удовольствием фотографировать с болельщиками сборной Уругвая. И, разумеется, никто не стал выплескивать обиду обиду на улицу.

В Москве даже в местах традиционного скопления фанатов сегодня было не так многолюдно, как обычно.

Относительно пустынной оказалась фан-зона на Воробьевых горах. То ли потому что матч начинался, пока многие были еще на работе, то ли болельщики прислушались к призывам мэрии. Дело в том, что по сообщению, поступившему в «Газету.Ru», в московском Департаменте спорта и туризма болельщиков призвали выбрать другие площадки для просмотра матча Россия-Уругвай. Проблема в том, что из-за невероятной популярности фан-зоны ее иногда приходится перекрывать.

«Закрытие фанфеста серьезно огорчает тех, кто планировал поболеть за свою любимую сборную бок о бок с ликующими болельщиками из разных стран мира, сообщили в департаменте. — Для того, чтобы гарантированно увидеть долгожданный матч, мы советуем искать в Москве альтернативные площадки для просмотра игр мундиаля». Напомним, в прошлый матч нашей сборной, проводившийся во вторник, 19 июня, фан-зона была переполнена даже до стартового свистка. В связи с этим была перекрыта станция «Воробьевы горы», объявления об этом звучали на каждой станции метрополитена.

Центр города в понедельник вечером не то чтобы вымер, но болельщиков там было немного. Возможно, потому, что многие разъехались по другим городам-участникам ЧМ, а возможно, из-за того, что поводов для бурной радости для российских фанатов в этот раз было ноль — прямо как число забитых нашей сборной мячей в ворота Уругвая. Машины уныло стояли в пробках, никто не гудел и не пытался высунуться из окна с риском для жизни.

Фонтан на Биржевой площади форсировали разве что разряженные барышни на каблуках, пытавшиеся сделать красивое селфи.

Каблуки то и дело соскальзывали с мокрой наклонной поверхности, но барышни удерживали равновесие — к расстройству окружавших фонтан мужчин.

Публикация от Aimee (@abc_quirks) 25 Июн 2018 в 2:14 PDT Крики «Россия, вперед!» от парочки замотанных в триколор болельщиков на фоне мирного городского шума звучали особенно сиротливо. Впрочем, один из болельщиков все-таки попытался ринуться в фонтан. Со словами «А почему, черт возьми, в Ростове можно, а в Москве нельзя?» он спрятал очки в карман, снял майку, подбежал к фонтану, но купаться в последний момент передумал — с наступлением сумерек немного похолодало.

На Красной площади было многолюдно, но сказать, что было не протолкнуться, нельзя. Вежливые правоохранители оперативно пропускали всех желающих попасть в сердце Москвы через рамки. Группки болельщиков в национальных цветах фотографировались на фоне храма Василия Блаженного. Один из них — колумбиец Серхио — рассказал, как собирался поехать с новыми русскими друзьями в Санкт-Петербург на матч «Россия — Египет», но опоздал на свой поезд.

«Мы должны были встретиться на вокзале, но на моем билете было написано на латинице «Москва-Октябрьская», поэтому я и поехал на метро «Октябрьская».

Откуда же мне знать, что у вас есть Октябрьская железная дорога?

При этом поезд едет в город Санкт-Петербург, а вокзал называется Ленинградский!», — с некоторым даже восхищением топонимическим абсурдом сказал он «Газете.Ru». В итоге Серхио смог купить — уже за свои деньги и по более высокой, чем обычно, цене — билет на поезд, отправлявшийся позже, и на матч все же успел.

Кстати, это не единственный случай, когда «широка страна моя родная» вводит иностранцев в заблуждение. В сети встречаются истории, как иностранцы путают Новгород Нижний и Великий, Самару и Саратов, а Ростов-на-Дону — с Ростовом Великим. В утешение туристам можем сказать, что некоторые россияне грешат тем же.

Вечером 25 июня даже обычно трещащая от людей Никольская улица выглядела относительно пустой. Ставшее традиционным вавилонское столпотворение начиналось только у дома 7-9. Неугомонные бразильцы выбивали на барабанах зажигательную самбу, впрочем, есть подозрение, что они не прекращали это делать даже в пять утра, сменяясь по вахтовому методу.

На лавке болельщики с флагами Туниса и в фесках устраивали обмен футболками сборных: среди прочих, лежащих на спинке, выделялась бело-голубая аргентинская.

Чуть дальше мужчина в папахе играл на тромбоне «Видели ночь», но часть толпы вокруг упорно пела «Мало половин» Бузовой. Отдельные «пробки» возникали в импровизированных фотозонах. Любимчиком там был мужчина без майки, в вязаной кипе с накладными пейсами, завернувшийся во флаг Израиля.

Полиция, кажется, уже привыкла к празднику нон-стоп, царящему на Никольской. Правоохранители спокойно относятся к распевающим и даже к распивающим болельщикам, следя при этом за тем, чтобы никто не упал со спинки скамейки.

«Москве не хватает мест, где можно выбросить мусор, и туалетов — особенно в метро. Но метро тут потрясающее, и по архитектуре, и поезда хотят быстро и четко, за это можно многое простить», — рассказала «Газете.Ru» француженка Сесиль. Ее бойфренд Гийом добавил: «Меня предупреждали, что у вас нельзя просто так устроить пикник с алкоголем, что за это грозит штраф, но тут на это как будто не обращают внимания».

А компания аргентинцев рассказала о проведенном в столице уикенде. Московские хозяева квартиры, которую они сняли, решили показать им authentic Russian cuisine и отвели их в чебуречную (отдельно посмеиваясь над их попытками выговорить это слово). На улице к гостям из Южной Америки подошла одна из русскоязычных девушек. Предположительно, охотница за мужьями, поскольку она почти сразу попыталась отбить самого симпатичного аргентинца от компании, хватая того за руки и предлагая романтичную прогулку. Иностранец оказался стойким орешком и на предложение не соблазнился.

Тогда девушка переключилась на русскоязычного приятеля аргентинцев, который внешне похож на иностранца.

Когда при ее попытке с жутким акцентом объяснить что-то выяснилось, что приятель ее соотечественник, барышня оскорбилась, обозвала того придурком и удалилась на поиск других целей.

Россияне же пока ставят перед своей командой другую цель — дойти до четвертьфинала в Сочи. По крайней мере, судя по разговорам, которые вели между собой вечером в понедельник уезжавшие от праздника жизни жители Подмосковья. «Ну что? Тяжелый день? Ну а чего ты хотела — вдесятером сложно игру держать, — утешал один из пассажиров электрички Москва-Фрязино расстроенную спутницу. — Вот в Сочи выйдем, там и посмотрим».