«Наконец-то». Американские СМИ о проигрыше России в матче с Уругваем

После двух ярких побед над Саудовской Аравией и Египтом, Россия потерпела жесткое поражение от Уругвая, пропустив в свои ворота во время матча в Самаре 25 июня три мяча, при этом не ответив сопернику ни одним. Тем не менее, российская сборная уже обеспечила себе выход из группы и по крайней мере еще один раз выйдет на поле в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года. Как пишут американские СМИ, проигрыш России был неизбежным и, возможно, необходимым, передает Североамериканское бюро НСН.

Газета The New York Times пишет, что «наконец-то» Россия проиграла, но не спешит над этим злорадствовать. Наоборот, автор статьи рассказывает своим читателям, как предыдущие победы России помогли всей стране подключиться к празднику футбола. И хотя настроение фанатов быстро поменялось, и для российских футболистов эта перемена могла быть даже больнее, чем сам проигрыш уругвайцам, не стоит забывать, чего добилась сборная под руководством Станислава Черчесова , отмечает автор.

«Немного требуется для построения надежд и перемены ожиданий, но это не должно маскировать тот факт, что Россия выступила намного лучше, чем многие ожидали. Она заслуживает похвалу за то, что сделала, а не осуждение за то, чего не могла. Выход в плей-офф — это уже достойной достижение», — отмечают американский журналист.

В то же время, газета The Washington post пишет, что несмотря на поражение со счетом 0:3, победная серия России продолжается, хоть и не на поле. Даже когда отечественная сборная не выходит на поле, на стадионах и улицах городов-участников можно услышать «Рос-си-я!», передает московский корреспондент американского издания. По ее мнению, патриотизм в России достиг «лихорадочной высоты».

Однако, рост поддержки российской сборной среди болельщиков в некоторых СМИ расценили, как «раздражительный». Авторам материала в издании Deadspin не понравилось наблюдать за тем, как сильно россияне гордились своей командой за то, что «им удалось разгромить команду, наполненную игроками, о которых почти никто никогда не слышал, в своем первом матче». Проигрыш Уругваю журналисты назвали «долгожданным воздаянием».

«Этот матч подтвердил в наших собственных рейтингах, что Россию нужно рассматривать, как мошенников», — заключили авторы.