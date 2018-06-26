Хорватский игрок странно отметил победу над Аргентиной

Хорватский футболист ультраправой песней отметил победу над Аргентиной

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен после победы над Аргентиной (3:0) в ЧМ-2018 спел песню Bojna Cavoglave, ставшую популярной во времена гражданской войны в Югославии.

В годы войны за независимость Хорватии эту песню написал музыкант-любитель Марко Перкович как призыв к сопротивлению сербам.

Внимание к песне, исполненной Ловреном, привлекла основатель Боснийской ассоциации в штате Айова (США) Арнеса Булюсмич-Кастера, написавшая в Twitter, что это произведение националистического толка, поскольку там используются слова «за дом — готовы», заменившие усташам (хорватской ультраправой организации) — слова « Зиг Хайль » в годы Второй Мировой войны, передает «Спорт-Экспресс».

Справедливости ради, стоит сказать, что Ловрен не был единственным, кто пел эту песню, которая, к тому же, очень громко звучала в раздевалке сборной Хорватии.

Отметим, что это не первый инцидент на ЧМ-2018.

22 июня в Калининграде сборная Швейцарии одержала победу над сербами со счетом 2:1 благодаря голам Джаки и Шакири. Оба этих футболиста являются этническими албанцами и выходцами из самопровозглашенной республики Косово. Во время празднования голов они сложили ладони в знак «черного орла» — символа Албании. На одной из бутс Шакири, кроме этого, оказался изображен флаг Косово. Позднее дисциплинарный комитет ФИФА начал расследование.

Также сообщалось, что болельщики сборной Швейцарии отказались праздновать победу своей команды над Сербией из-за поведения Гранита Джаки и Джердана Шакири.

В итоге Джака и Шакири были оштрафованы ФИФА на 10 тыс. швейцарских франков (10,1 тыс. долларов) каждый. Также уличенный в неспортивном поведении капитан сборной Швейцарии Стефан Лихштайнер оштрафован на 5 тыс. франков (около 5 тыс. долларов).