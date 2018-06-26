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Испанский полузащитник высказался о матче с Россией
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Полузащитник сборной Испании Иско: мы знаем, на что способны русские 

Вести.Ru 49 минут назад
Фото: uefa.com
Полузащитник сборной Испании и мадридского "Реала" Иско, который был признан лучшим игроком матча между испанцами и марокканцами, дал оценку предстоящей встрече 1/8 финала чемпионата мира с российской командой. По мнению футболиста, у россиян будет сумасшедшая поддержка.
"Вне всяких сомнений, это будет очень сложный матч. Мы играем против хозяйки турнира, и у них будет сумасшедшая поддержка. Они очень хорошо сыграли на групповом этапе, несмотря на поражение от уругвайцев. Мы знаем, на что они способны, и знаем, что они могут провести отличный матч", — приводит слова испанского полузащитника Sportbox.ru.
Также Иско добавил, что сборная Испании верит в свои силы и с каждой встречей будет прибавлять в игре. Напомним, что матч 1/8 финала между испанцами и россиянами состоится 1 июля в Москве и начнется в 17:00 по московскому времени.
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