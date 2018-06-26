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Австралийского вратаря поддержит 30 родственников
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Вратаря сборной Австралии на ЧМ-2018 в России поддерживают около 30 родственников 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Вратаря сборной Австралии Мэттью Райана на чемпионате мира по футболу в России поддерживают 27 родственников, сообщает ТАСС.
"Это то воздействие, которое оказывает семья на меня. Они являются свидетелями тех испытаний, через которые я прошел, и теперь я рад, что могу помогать им. Мне очень повезло, и хорошо, что все они получат хорошие воспоминания. Половина ведь еще дома осталась, а другая половина приехала, хотя это даже хорошо для моего банковского счета", — пошутил Райан.
Сборная Австралии занимает третье место в группе С, но сохраняет шансы опередить команду Дании в борьбе за вторую позицию и выход в плей-офф. Для этого австралийцам надо обязательно обыгрывать перуанцев и рассчитывать на поражение датчан от сборной Франции.
Ранее сборная Дании сыграла вничью с командой Австралии на ЧМ-2018.
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