Австралийского вратаря поддержит 30 родственников

Вратаря сборной Австралии на ЧМ-2018 в России поддерживают около 30 родственников

Вратаря сборной Австралии Мэттью Райана на чемпионате мира по футболу в России поддерживают 27 родственников, сообщает ТАСС

"Это то воздействие, которое оказывает семья на меня. Они являются свидетелями тех испытаний, через которые я прошел, и теперь я рад, что могу помогать им. Мне очень повезло, и хорошо, что все они получат хорошие воспоминания. Половина ведь еще дома осталась, а другая половина приехала, хотя это даже хорошо для моего банковского счета", — пошутил Райан.

Сборная Австралии занимает третье место в группе С, но сохраняет шансы опередить команду Дании в борьбе за вторую позицию и выход в плей-офф. Для этого австралийцам надо обязательно обыгрывать перуанцев и рассчитывать на поражение датчан от сборной Франции.

Ранее сборная Дании сыграла вничью с командой Австралии на ЧМ-2018.